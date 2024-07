VIDEO | Irruzione degli animalisti in Regione, interviene la polizia: "Giù le mani dai cinghiali"

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 18 luglio, alcuni militanti del gruppo Centopercentoanimalisti sono riusciti a entrare nella sede della Regione Liguria di piazza De Ferrari, imboccando la scalinata principale e raggiungendo alcuni piani del palazzo.

Gli attivisti reggevano striscioni e manifesti contro l'uccisione dei cinghiali tra cui "Liguria di sangue" e "Servi dei cacciatori, vergogna". Successivamente, allertate dal personale, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno identificato i manifestanti e li hanno accompagnati all'uscita.

"Continua in Liguria la politica di sterminio dei cinghiali - dicono i militanti che manifestano l'intenzione di voler continuare la protesta - cinghiali che non hanno mai assalito nessuno, che non provocano danni, e la cui presenza è dovuta ai cacciatori che li hanno reintrodotti e che sono diventati il bersaglio del momento, il capro espiatorio da sacrificare, anche per deviare l'attenzione dai molti problemi reali".