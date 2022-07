VIDEO | Ferrari schiantata in via Casaregis, la devastazione dopo l'impatto

Un dehors completamente devastato, auto distrutte e la Ferrari 'incastrata' tra alcuni veicoli e il muro di una casa: questo lo scenario incredibile che si sono trovati davanti agli occhi i cittadini e i soccorsi intervenuti in via Casaregis verso le 4 del mattino.

Un fragore, un grande botto e - dopo l'impatto - la devastazione: così i vigili del fuoco hanno ritrovato quel tratto di strada. Fortunatamente nessun passante è rimasto coinvolto. Gli occupanti, secondo più testimonianze, hanno rifiutato le cure mediche e sono stati visti allontanarsi.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura ormai pericolante del bar, e delle autovetture, nel frattempo le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire all'identità del proprietario della Ferrari e per verificare le sue condizioni mentre era alla guida del veicolo che è andato a schiantarsi.