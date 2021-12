VIDEO | A10, incidente tra auto e camion all'uscita di Pra'

Incidente questa mattina intorno alle 10.30 in A10.

In prossimità dell'uscita di Pra' un camion e un'auto si sono scontrati, la Fiat 500 nell'impatto si è girata andando a sbattere contro la mezzeria. Per fortuna si rilevano danni soltanto ai mezzi, chi era alla guida è uscito in autonomia e ha rifiutato il soccorso da parte del 118.

Sul posto un'ambulanza della croce rossa, una pattuglia dei carabinieri forestali che stava passando e si è fermata, i mezzi di autostrade che hanno in seguito sgombrato la carreggiata.