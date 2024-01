VIDEO | Incendio in val Graveglia, il canadair in azione

Lunedì 29 gennaio 2024 i vigili del fuoco sono stati impegnati per l'estinzione di un incendio di bosco in val Graveglia, in località Cassagna nel comune di Ne. Indispensabile l'uso dei mezzi aerei: il canadair VF e un elicottero regionale che hanno effettuato i lanci, permettendo di contenere velocemente il propagarsi dell'incendio. Nel video il canadair in azione.

