VIDEO | Incendio pullman in A12: la gente per strada, il fumo, la paura

Paura nel tardo pomeriggio di domenica 9 luglio per un pullman che ha preso fuoco sull'autostrada A12 tra Recco e Nervi, in direzione Genova. Decine gli intossicati e particolarmente complicato l'intervento dei vigili del fuoco.

Siccome l'incendio si è sviluppato in una galleria particolarmente lunga, sono stati tanti gli automobilisti che hanno dovuto lasciare il proprio mezzo dietro al pullman per scappare fuori dal tunnel invaso dal fumo.

Proprio a causa di questo "tappo" di auto ferme che si era creato e che rendeva difficile raggiungere il pullman, i vigili del fuoco - come si vede nel video - hanno dovuto procedere con un intervento particolarmente delicato entrando in autostrada contromano, con tutte le precauzioni del caso, per poter raggiungere il mezzo in fiamme.

