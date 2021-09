VIDEO | Pegli, incendio in via Ungaretti

Un incendio si è sviluppato nella serata di domenica nel ponente genovese, a Pegli, in via Ungaretti, all'altezza della curva dopo il centro sportivo San Michele.

Dalle prime informazioni ricevute, ha preso fuoco per motivi da chiarire la vegetazione a bordo strada.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto verso le 22,45. Secondo alcuni residenti, non sarebbe la prima volta che in questi giorni si sviluppano le fiamme in zona.