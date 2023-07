VIDEO | Incendio al San Martino, vigili del fuoco al lavoro fino al mattino

In totale una cinquantina tre piani evacuati e una cinquantina di pazienti costretti a lasciare il proprio reparto

È stato chiuso intorno alle 6,30 il vasto incendio che ha coinvolto l'ospedale San Martino nella tarda serata di ieri, martedì 18 luglio: adesso la situazione è sotto controllo ma i pompieri - che sono ora rientrati alla base - insieme con il personale sanitario hanno dovuto sgombrare tre piani della struttura (il secondo, il terzo e il quarto), con l'evacuazione di una cinquantina di pazienti in totale, trasferiti in altri reparti. Non risultano feriti.

Tutto è iniziato poco prima delle 23, quando un acre fumo ha invaso il terzo piano del monoblocco. La centrale operativa dei vigili del fuoco ha immediatamente inviato sul posto due squadre e l'autoscala, mentre il personale dell'ospedale iniziava la procedura di messa in sicurezza ed evacuazione dei pazienti.

I soccorsi hanno individuato la fuoriuscita di fumo da un locale destinato ai gruppi di continuità, dove bruciavano delle batterie con tutta probabilità a causa di un corto circuito. L'incendio ha determinato la messa fuori servizio degli impianti elettrici del terzo piano.

Ieri sera sono stati subito inviati sul posto i vigili del fuoco da Genova Est, poi altre squadre sono subentrate lavorando fino alle 5 del mattino circa e infine, a dare il cambio, sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Multedo.

Nella notte un'altra squadra, arrivata da Bolzaneto, è stata impegnata in una seconda emergenza: un principio di incendio in un capannone di lungomare Canepa.