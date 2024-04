VIDEO | Incendio bombola di acetilene: l'intervento dei vigili del fuoco

Persone evacuate via mare e intervento dei vigili del fuoco a Sestri Ponente per l'incendio di una bombola di acetilene ai cantieri navali. È successo nella mattinata di mercoledì 3 aprile 2024, fortunatamente non ci sono stati feriti.

A prendere fuoco l'ugello della bombola, i pompieri hanno operato per il raffreddamento e il successivo spegnimento, mentre la Nautica, in collaborazione con i sommozzatori VF, ha provveduto all'imbarco ed evacuazione del personale di cantiere impossibilitato a transitare in prossimità della bombola incendiata. Nel video sotto l'intervento dei vigili del fuoco.