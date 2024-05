VIDEO | Furgone prende fuoco mentre viaggia, strada chiusa per due ore

Paura in via Passaggi, a Sturla, nel pomeriggio di martedì 14 maggio, a causa di un veicolo in fiamme. La strada è stata chiusa dalla polizia locale nel primo pomeriggio.

A prendere fuoco, per motivi da chiarire, un furgone mentre era in marcia: il conducente è stato avvisato dai passanti che il suo mezzo stava andando in fiamme.

Si è accostato immediatamente davanti a due box e, tempo di scendere, l'incendio si è sviluppato con rapidità. Il calore sviluppato dalle fiamme ha danneggiato anche quattro moto parcheggiate e ha annerito la facciata del palazzo.

Fortunatamente non risultano feriti e la strada è rimasta chiusa per circa due ore.