VIDEO | Per i lavori servono 700mila euro: l'appello del condominio di via Piacenza devastato dall'incendio

"Nell'ultima assemblea è emerso che i residenti dovranno anticipare 700mila euro per far partire i lavori di sicurezza e poter così rientrare nelle loro abitazioni, la cifra è consistente pro quota famiglia e la difficoltà è proprio reperire il denaro per far fronte a questa spesa ingente".

Da qui l'appello di solidarietà che Veronica Pesce, l'amministratrice del civico di via Piacenza 17 devastato lo scorso 14 febbraio da un incendio, rivolge a tutti i genovesi: "Abbiamo istituito una raccolta fondi alla quale si può partecipare anche dando un piccolo contributo sul codice iban del condominio per poter aiutare queste persone che a oggi sono sfollate".

Una richiesta specifica è rivolta a chi possiede appartamenti sfitti da offrire a coloro che da quasi un mese ormai stanno vivendo in hotel: "Voglio chiedere a tutta la cittadinanza di Genova di essere uniti come sempre lo siamo in queste circostanze - dice la residente Carla Formica - lo chiedo soprattutto per quelle persone che in questo momento sono sfollate in hotel, se c'è qualcuno che ha una casa sfitta in cui poterle accogliere fino a quando non si potrà rientrare nelle proprie case, questa sarebbe davvero una dimostrazione che il cuore di Genova ancora una volta batte per tutti".

Chi desidera dare il proprio contributo può versare la cifra decisa sull'iban del condominio: IT 27 U 02008 01404 000004373913.