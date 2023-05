Operazioni di spegnimento in corso da parte dei dei vigili del fuoco per un incendio appartamento nel centro storico.

Il tetto del civico 26 in via della Maddalena è andato in fiamme nel pomeriggio di martedì 9 maggio. Coinvolto anche l'ultimo piano, il sesto del palazzo.

Nessuna persona sarebbe rimasta ferita o intossicata e non ci sono al momento ipotesi sulla causa del rogo. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e la polizia locale.