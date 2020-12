VIDEO | In coda per entrare nella prima Esselunga di Genova

È arrivato il giorno dell'apertura dell'Esselunga di via Piave, inaugurata ufficialmente mercoledì 16 dicembre all'ora di pranzo con le autorità cittadine e i 134 dipendenti. E subito dopo, l'ingresso ai cittadini che hanno affidato le loro impressioni ai microfoni di GenovaToday.

Lunghe code per gli ingressi (rigorosamente contingentati) dei primi clienti, curiosi di visitare per la prima volta il supermercato a Genova: tra i visitatori in mascherina, chi conosceva già il brand ed era già andato a fare la spesa in altre regioni, e chi invece è entrato per la prima volta in un punto vendita Esselunga, curioso di testarne anche l'effettiva convenienza.

L’apertura è stata a lungo rimandata a causa di una strenua opposizione sia da parte di alcuni comitati - il Comitato Benessere Medio Levante” in testa - sia, in precedenza, dalla scelta della location.

Alla fine la scelta è ricaduta su via Piave: per Esselunga è il primo punto vendita genovese, il secondo in Liguria dopo quello della Spezia.