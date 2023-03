VIDEO | Due nuove "panchine letterarie" a forma di libro in Liguria

Sedersi sulle pagine di un libro, proprio davanti alla biblioteca civica Mazzini, leggendo due citazioni ricche di significati speciali, una di Fabrizio De André e l'altra di Alda Merini, ammirando le opere di due artiste locali: sono così state ufficialmente posizionate le nuove "panchine letterarie" ad Arenzano, in piazza Simon Bolivar, dopo l'annuncio arrivato mesi fa. Un'iniziativa che ben si sposa con la proclamazione di Genova Capitale del Libro 2023.

Entrambe sono state arricchite con i dipinti di due donne del posto: una, bianca come la carta, reca i disegni delle tipiche casette liguri colorate a opera di Arianna Genco (ed è anche un modo per ricordare l'amata artista mancata anni fa) mentre il disegno sull'altra riprende le forme e i colori dei pavoni, animali simbolo di Arenzano, e del castello che ospita il Comune, a cura dell'architetto Carla Carlini.

Le citazioni di De André e Alda Merini: un collegamento con il territorio

Anche le citazioni non sono casuali e hanno tutte un collegamento con il comune rivierasco: la panchina delle casette liguri, con tanto di barche, riprende la prima strofa de "Il pescatore" di Fabrizio De André, un modo per ricordare il grande cantautore genovese a 25 anni dal suo ultimo concerto ligure, proprio ad Arenzano. Mentre l'altra riporta i versi di Alda Merini dedicati proprio ad Arenzano: "In un castello di favole una voce errabonda mi ricordava qualcuno che ormai non ci sarà più. E intorno a questo enigma danzavano i pavoni che irradiavano il vanto della grande poesia".

Arenzano, 23mila prestiti all'anno in biblioteca

L'inaugurazione delle panchine ad Arenzano è avvenuta con qualche giorno di scarto rispetto alla proclamazione di Genova Capitale del Libro, ma anche il comune rivierasco è un paese che legge e lo dimostrano i numeri della biblioteca civica che conta quasi 27mila volumi: l'anno scorso sono state registrati 20mila ingressi (di persone che volevano prendere un libro ma anche che hanno sfruttato le sale per studiare) e quasi 23mila prestiti, con veri e propri boom durante la stagione estiva.

"Fino al 2020 siamo cresciuti molto bene - confermano dalla biblioteca a GenovaToday - con punte anche di 31mila presenza come nel 2019. Poi il covid è stato un freno potente: abbiamo dovuto chiudere, poi quando abbiamo riaperto abbiamo dovuto contingentare gli ingressi, insomma abbiamo fatto fatica. Ma ci stiamo riprendendo bene, anche quest'anno è iniziato positivamente, con circa 4mila presenze nei primi due mesi. C'è voglia di leggere: abbiamo formato un gruppo di lettura, lavoriamo con le scuole, insomma è una realtà che funziona".

"La nostra biblioteca è un gioiellino - spiega il sindaco Francesco Silvestrini a GenovaToday - conosco molte persone che vengono in vacanza qui e la frequentano, piace perché è molto ben organizzata e rifornita, è collegata anche ad altre biblioteche per cui si possono ordinare volumi che vengono fatti arrivare ad Arenzano e dulcis in fundo si vede la grande passione che ci mette il personale".