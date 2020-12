VIDEO | Paolo Kessisoglu imita Matteo Bassetti a "Quelli che il calcio"

Un collegamento speciale a "Quelli che il calcio", programma in onda sulla Rai e presentato dal duo comico Luca e Paolo, e da Mia Ceran: tutto inizia quando Luca Bizzarri presenta Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, per un aggiornamento sulla situazione del covid, visto che «facciamo anche servizio pubblico».

Ma sullo schermo, anziché il vero Matteo Bassetti, compare Paolo Kessisoglu nei panni del famoso infettivologo per un siparietto comico. «Incominciamo col dire che sono professore - dice Kessisoglu-Bassetti rivolto a Bizzarri che lo aveva presentato come "dottore" - attenzione perché qua si fa un errore di comunicazione, se passa il messaggio che non sono professore allarmiamo il Paese».