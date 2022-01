VIDEO | A Italia's got talent i robot Alter ego dell'Istituto italiano di tecnologia

Quel mazzolin di fiori che vien...dalla mano robotica. Due robot dell'Istituto italiano di tecnologia sono saliti sul palco di Italia's got talent, si tratta di due modelli di AlterEgo (blue e golden) sviluppato dal'Iit e dal Centro “E. Piaggio” dell'Università di Pisa.

Il robot avatar, comandato a distanza, si comporta come un alter ego degli umani per portare assistenza in remoto, per esempio in periodi come questo pandemico in cui l’essere vicini espone maggiormente al rischio di contagio, o per esplorare territori pericolosi, ad esempio luoghi colpiti da terremoti.

Davanti alla giuria di Mattano, Maionchi, Pellegrini ed Elio, insieme all'ospite della serata Bebe Vio, i due robot si sono sfidati con l'obiettivo di portare alla conduttrice del programma un mazzo di fiori. Golden e Blue, pilotati in remoro, si sono spostati, hanno aperto un armadio simile a un frigorifero e hanno afferrato l'oggetto per poi consegnarlo alla Comello. In questa prova ha vinto Blue, ma entrambi si sono comportati egregiamente.

AlterEgo è un umanoide telecomandato da un operatore che, grazie a dispositivi di controllo immersivi (come un visore e un joystick), riesce a vedere attraverso gli occhi del robot e a utilizzarne le mani poli-articolate. Il robot si muove su ruote ed è alto circa 140 cm; per interfacciarsi con il mondo utilizza le mani robotiche SoftHand, in grado di aprire maniglie e prendere oggetti attraverso controlli molto semplici e grazie all’applicazione dei principi della

Soft Robotics.

Questa tecnologia ha permesso la sperimentazione in contesti come l’assistenza da remoto e l’esplorazione di ambienti pericolosi, come per esempio, il sopralluogo di edifici fortemente danneggiati dopo un terremoto.