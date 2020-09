VIDEO | Elezioni regionali 2020, il tutorial con la guida al voto

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Liguria eleggeranno il nuovo Consiglio regionale e il presidente della Giunta regionale. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Negli stessi giorni si svolgerà il referendum costituzionale per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari'. Per gli stessi giorni è stata fissata la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.

Alle regionali è ammesso il voto disgiunto, che permette di barrare il simbolo di una lista e contemporaneamente il candidato presidente della coalizione opposta al simbolo barrato. Quindi si ha un voto disgiunto quando l'elettore vota per una lista e per un candidato presidente diverso dalla lista che lo sostiene.