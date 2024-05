VIDEO | Giro d'Italia, la partenza da Genova: in migliaia per la strada a fare il tifo

La prima giornata di sole dopo diversi giorni di maltempo è stata la cornice in cui è partita la quinta tappa del Giro d'Italia. Appuntamento a Genova all'ora di pranzo, dove migliaia di cittadini si sono radunati sulle strade, pronti a salutare i ciclisti e fare il tifo, e poi via con la corsa. Il km 0 era in via V Maggio a Quarto mentre il foglio firma è stato posizionato in piazza della Vittoria. Da lì gli sfidanti in sella hanno percorso via XX Settembre, galleria Cristoforo Colombo, quindi viale Brigate Partigiane, corso Italia, via Cavallotti e via Caprera. Quindi alle 13 a Quarto il via ufficiale alla corsa, verso Lucca.

Il presidente ad interim e vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana ha ricordato gli altri appuntamenti sulle due ruote che hanno toccato il territorio ligure: “A partire dal Trofeo Laigueglia al Giro dell’Appennino fino alle diverse tappe della Corsa Rosa passate dal nostro territorio, che ha tutte le carte in regola, con piste ciclabili meravigliose, da ponente a levante ed è in grado di assicurare a ciclisti e appassionati tappe mozzafiato, alpine e appenniniche. Come Regione insieme al Comune abbiamo voluto fortemente questa grande manifestazione”. La Regione insieme all'assessorato al Turismo ha anche organizzato l'iniziativa "Liguria in rosa" con 22mila bandierine e 20 striscioni: una "macchia rosa" ripresa dalle tv per evidenziare le bellezze del territorio.

Piana com'è noto ha preso temporaneamente le funzioni del presidente Toti, agli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla corruzione in Liguria. Impossibile non parlare del caso che sta scuotendo la regione: "Le opposizioni chiedono le dimissioni? - ha ancora ribadito a margine dell'evento -. È il gioco delle parti, probabilmente a parti invertite lo avremmo fatto anche noi. Chiedevano dimissioni anche quando non c'erano indagini o su fatti irreali, come accaduto nei mesi scorsi. Non bisogna scandalizzarsi né irrigidirsi. In maggioranza c'è compattezza e unità di intenti nel voler proseguire il lavoro importante a favore dello sviluppo di questa regione perché sono tante le partite aperte che abbiamo non ci siamo fermati neanche un minuto. Ma, in ogni caso, attendiamo eventuali decisioni dalle segreterie politiche".