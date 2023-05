VIDEO | Giro d'Italia 2023, Geoghegan Hart portato al Villa Scassi dopo la caduta

Pascal Ackermann (UAE Team Emirates) ha vinto l'undicesima tappa del 106esimo Giro d'Italia, la Camaiore-Tortona di 219 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jonathan Milan (Bahrain – Victorious) e Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team). Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) conserva la maglia rosa di leader della Classifica Generale.

La tappa è stata caratterizzata da alcune brutte cadute. Lungo la discesa di Colla di Boasi, Alessandro Covi (UAE Team Emirates) è scivolato e, suo malgrado, ha tirato giù tutta la Ineos Grenadiers e perfino Primož Roglič (Jumbo-Visma). La maglia rosa Geraint Thomas è riuscita ad attutire il colpo cadendo sopra a Covi, mentre molto peggio è andata a Tao Geoghegan Hart, che è andato a terra pesantemente e si è visto costretto a lasciare il Giro in ambulanza.

Brutta caduta anche per lo spagnolo Oscar Rodriguez, ciclista della Movistar Team, che è finito prima contro un cartello della segnaletica stradale e poi contro lo spigolo di un'abitazione. Il corridore è stato portato in ospedale in ambulanza.

"Subito dopo il suo coinvolgimento in un incidente - spiega la Ineos - durante la tappa 11 del Giro d'Italia di oggi, Tao Geoghegan Hart è stato trasportato in un ospedale locale di Genova. Dopo ulteriori valutazioni, le immagini hanno confermato che Tao ha subito una frattura dell'anca sinistra, che richiederà un intervento chirurgico. Tao, i pensieri e gli auguri di tutti i tuoi compagni granatieri sono con te stasera. Vi auguriamo una pronta guarigione e sappiate che avete ciò che serve per tornare ancora più forti!".