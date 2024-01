VIDEO | La Regione omaggia sul maxischermo Gigi Riva e il suo legame con De André

"Ciao Gigi, rombo di tuono" con l'immagine di una delle sue storiche rovesciate e poi un primo piano: è l'omaggio che la Regione Liguria, sul suo maxischermo, ha dedicato al campione Gigi Riva nel giorno dei suoi funerali.

Così mercoledì sera il ledwall allestito sulla facciata del palazzo di piazza De Ferrari si è illuminato per celebrare l'ex calciatore del Cagliari e della nazionale, scomparso all'età di 79 anni.

Un ricordo che la Regione ha voluto dedicare all'attaccante sardo sia come simbolo dello sport che per il particolare legame con Fabrizio De André, che incontrò proprio a Genova nel 1969. In quell'occasione, Faber regalò a Riva la sua chitarra, ricevendo in cambio la maglia numero 11 di quel Cagliari che sarebbe diventato Campione d'Italia.