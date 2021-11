VIDEO | Alla prima di Ghostbusters Legacy: in sala arrivano gli acchiappafantasmi genovesi

La Squadra Zeta, capitanata da Maurizio Tarelli insieme a Luca Calcinai e amici, ha assistito alla prima visione italiana di "Ghostbusters Legacy", il nuovo film dedicato alla saga degli acchiappafantasmi. Insieme formano il distaccamento genovese dell'associazione "Ghostbusters Italia" e giovedì 18 novembre non sono mai stati così "pronti a credere".

In sala si è accesa la nostalgia per una delle esperienze cinematografiche più potenti degli anni '80, la legacy ovvero l'eredità lasciata, nella storia raccontata dal film, da uno degli acchiappafantasmi originari ai due nipoti che si troveranno a far fronte a una nuova invasione di ectoplasmi.

E c'è anche un'eredità fatta di zaini protonici abilmente ricostruiti dalla Squadra Zeta che ha divertito il pubblico in sala con una perfomance di cosplay. "Ci riuniamo per ogni ricorrenza particolare - racconta Maurizio Tarelli - per onorare una saga nata nel 1984 che ci ha coinvolto anche nelle nostre vite personali".