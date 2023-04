VIDEO | Con le auto sui prati per il pranzo di Pasqua, nonostante i divieti

Gita fuori porta ma con auto appresso. Nemmeno la "fatica" o il piacere di fare quattro passi per gli avventori del passo del Gazzo che questa mattina hanno deciso di passare il pranzo di Pasqua all'aperto ma portando le macchine direttamente sui prati, nonostante i divieti.

La denuncia arriva da Davide Pesce, guida Mtb di Monte Gazzo Outdoor: "Questa è la situazione ai Fortini del Montegazzo - scrive a GenovaToday - auto nei sentieri come tutti gli anni nelle festività, dove sono le istituzioni? Noi dell'associazione in modo del tutto volontario ci prestiamo a pulire e tenere in ordine la rete escursionistica genovese e poi questa gente calpesta tutto con le auto! Servono sanzioni".

Le sanzioni per questo tipo di effrazione possono variare da 30 a centinaia di euro e, se la zona rientra in area parco, può scattare la denuncia penale da parte dei carabinieri della forestale.