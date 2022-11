VIDEO | I cinghiali "spazzini" parlano in genovese nel video di Guido Gargioni

Tra il problema dei cinghiali in città e quello della peste suina, c'è spazio anche per un sorriso per sdrammatizzare: così Guido Gargioni - noto doppiatore di video in genovese - ha trasformato sulla sua pagina Facebook una famiglia di ungulati in un gruppo di "spazzini" che girano per le strade di Genova alla ricerca di bidoni dei rifiuti da svuotare. Insomma, una scena non così lontana dalla realtà, se non fosse che i cinghiali nel capoluogo ligure trascinano, spostano e rovesciano abitualmente i cassonetti per cercare cibo e non per pulire.

"Da quando mi hanno assunto come spazzino - dice un cinghiale, mentre l'altro lo rimprovera perché si dice "operatore ecologico" - sono sempre a trascinare avanti e indietro bidoni della spazzatura. Io lavoro e gli altri mi guardano! Eppure un giorno mi verranno i cinque minuti e ve ne accorgerete". Solo che poi arriva un'auto, e i cinghiali spaventati scappano: "Non si può neanche più lavorare in pace".

Insomma l'epilogo della simpatica scenetta, come scrive anche Gargioni, è che "finalmente i cinghiali vanno via da Genova!". Magari fosse così facile.