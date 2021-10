VIDEO | Dopo l'allerta, effetto 'acquapark' nelle gallerie dell'A26

Le precipitazioni record registrate ieri durante l'allerta rossa in valle Stura non hanno risparmiato le gallerie autostradali.

Ancora stamattina la galleria Broglio gocciolava copiosamente da soffitto e pareti, stesso effetto 'acquapark' all'interno del tunnel Ciutti. Il tratto sud compreso tra Ovada e Masone è stato chiuso ieri sera per i disagi degli automobilisti e per l'elevato rischio rilevato dai tecnici di Autostrade. La circolazione ha ripreso stamattina ma nelle gallerie continua a cadere l'acqua accumulata dalle montagne.

In 12 ore a Rossiglione sono caduti 740mm di pioggia, superando il triste primato dell'alluvione del 1970. Per quanto riguarda la cumulata in 24 ore, con 873,6 mm, Rossiglione si piazza al secondo posto con 927mm la quantità che nella normalità si registra in un anno.