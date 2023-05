VIDEO | Pulcino di gabbiano cade dal Carlo Felice, i vigili del fuoco lo riportano nel nido

Un pulcino di gabbiano è caduto dal tetto del Carlo Felice ed è finito sulla terrazza.

I genitori del pennuto non hanno lasciato avvicinare il pubblico che era presente in sala per la Tosca e così sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con il supporto della guardia zoofila Gian Lorenzo Termanini.

I pompieri con l'autoscala hanno recuperato il pulcino e lo hanno rimesso nel nido ristabilendo la calma. La coppia di gabbiani per la nascita dei loro piccoli hanno scelto un luogo riparato dietro la statua del Genio dell'Armonia. Dal Carlo Felice fanno sapere che l'operà è una copia dell'originale custodito all'interno della chiesa di Sant'Agostino in Sarzano.