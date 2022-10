VIDEO | Furto in 14 secondi, è caccia al ladro

Quattordici secondi. Tanto ha impiegato un ladro a svaligiare un negozio in centro, mentre i titolari stavano smontando il tavolino del bazar esterno in occasione dei Rolli. La scena è rimasta immortalata nelle immagini di videosorveglianza del locale.

L'uomo, di circa 40 anni, si guarda intorno, indossa la maschera Ffp2 e va dritto al registratore di cassa. "Ci ha portato via quanto guadagnato in una giornata", racconta a GenovaToday Roberto Nadali, il titolare della Bottega delle idee in via Cairoli 40. "Un bottino da 300 euro in banconote da 50 euro; purtroppo è stato molto fortunato perché quel giorno hanno pagato praticamente tutti in contanti".

Nella zona non sarebbe la prima volta che il ladro entra in azione, secondo altri negozianti. Nadali ha sporto denuncia ai carabinieri.