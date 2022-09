VIDEO | Fuochi d'artificio e musica in piazza De Ferrari per il Nautico

Folla giovedì sera in piazza De Ferrari per lo spettacolo di luci, musica e fuochi dedicato al Salone Nautico.

L'evento, “Onda su onda”, comprendeva karaoke e canzoni dedicate al mare e alla navigazione: un viaggio nella canzone italiana, da De André a Paoli, da Orietta Berti a Luca Carboni fino a Piotta e Loredana Bertè, che ha unito i fuochi d’artificio al videomapping sul palazzo della Regione.

“Festeggiamo il Salone Nautico, ma in realtà festeggiamo il mare - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Perché il mare è Genova e Genova è il mare. Sono centinaia di anni che i nostri antenati, i nostri bisnonni, nonni e genitori dal mare traggono vita, sostentamento, lavoro, e il mare è un orizzonte lungo in cui si vedono l’infinito e la speranza. In questa piazza ci siamo trovati molte volte insieme per festeggiare: celebriamo il nostro futuro, fatto di lavoro, di occupazione, di mare, perché il mare è vita e Genova dal mare ha sempre tratto la sua vita”.