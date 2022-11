VIDEO | Lo sfogo al funerale di Javier Romero: "Non siamo un popolo ubriacone"

"Non siamo un popolo ubriacone": così una donna appartenente alla comunità peruviana di Genova ha preso la parola fuori dalla chiesa, ai margini del funerale di Javier Romero, ucciso da una freccia nella notte tra il 2 e il 3 novembre nel centro storico.

"Siamo dei latini venuti qui a lavorare e ci integriamo - ha continuato la donna tra gli applausi e i connazionali che gridavano "justicia!" -. Che non si dica questa brutta cosa, che i latini vengono a ubriacarsi e a generare confusione, perché non è vero. Siamo persone che non hanno sollevato in modo aggressivo la voce, ma nei nostri cuori chiediamo giustizia perché nessuno può morire così, non siamo animali, siamo persone".