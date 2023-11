VIDEO | Il ritorno dei "frixetti" dell'albero di Natale di Guido Gargioni: ecco com'è nato il video virale

Il video dei "frixetti" che racconta in genovese la storia del "perfido albero di Natale" ha fatto il giro del web, diventando virale diversi anni fa. Il cartone animato di pochi minuti, che originariamente è in inglese, è stato ridoppiato in genovese da Guido Gargioni e pubblicato sulla sua pagina Facebook, scatenando centinaia di reazioni e condivisioni.

Ma com'è nato il "mito"? Gargioni, creator che pubblica da sempre video divertenti doppiati in genovese, ha rilasciato un altro filmato in occasione delle festività 2023, per raccontare la storia dell'albero di Natale da piccolo e dei suoi "frixetti".

D'altra parte l'avventura di Gargioni - che adesso partecipa alla trasmissione tv "Liguria ancheu" su Primocanale - è iniziata proprio nel 2017 con "I te piaxan i mê frixetti?", uno dei suoi video più visualizzati ancora oggi e che puntualmente torna ogni 25 dicembre come messaggio di augurio sugli smartphone di molti genovesi.

"Da ragazzino - ha spiegato a GenovaToday - mi sono divertito facendo qualche doppiaggio, ma erano file che rimanevano nel computer. Poi, un inverno, sono stato mandato in Francia dall'azienda per cui lavoravo come fotografo. Qui ero solo, mi mancavano famiglia e amici, e a un certo punto mi è capitato di vedere il video dei 'frixetti' in inglese. Per ingannare il tempo ho pensato di doppiarlo in italiano, salvo accorgermi poi dopo che quella versione esisteva già. Dunque mi è venuto spontaneo farlo in genovese".