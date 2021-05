VIDEO | Genova vista dall'alto, lo spettacolare passaggio delle Frecce Tricolori

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le immagini dell'Aeronautica in occasione delle celebrazioni per il fondatore di Moto Guzzi

Nelle spettacolari immagini dell'Aeronautica, il passaggio delle Frecce Tricolori e Genova vista dall'alto.

La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha sorvolato i cieli della Superba per rendere omaggio al genovese Giorgio Parodi, aviatore e cofondatore della moto Guzzi.

L'occasione è stata buona anche per svelare la statua dedicata a Parodi, posizionata di fronte all'ospedale Galliera, in via Mura delle Cappuccine.