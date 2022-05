VIDEO | Frecce Tricolori, lo spettacolo da corso Italia

Tutti con il naso all'insù in corso Italia per lo show delle Frecce Tricolori, che sono passate nei cieli di Genova nel pomeriggio di domenica 15 maggio.

Dopo le prove con le scie bianche di sabato, domenica i colori della bandiera italiana hanno dipinto il cielo della Superba, in corso Italia, per 25 minuti con diverse evoluzioni. Non è mancata la musica: l'esibizione è iniziata con l'esecuzione dell'Inno di Mameli ed è terminata con "Nessun Dorma", celebre aria della "Turandot" di Puccini interpretata da Luciano Pavarotti.

L'esibizione delle Frecce Tricolori non toccava Genova dal 2009, ma gli aerei della pattuglia sono comunque stati visti in città due volte nel 2020: in occasione dell'inaugurazione del ponte San Giorgio (avevano sorvolato il ponte stesso) e poi del 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, in segno di solidarietà e ripresa dopo il lockdown.