VIDEO | Francesco Bruzzone (Lega) in Parlamento: "Più pesto e meno canne" e si porta un vasetto in aula

"Show" di Francesco Bruzzone, deputato ligure della Lega, alla Camera dei Deputati, con tanto di vasetto di pesto a Montecitorio, sull'onda delle polemiche seguite alle parole dell'ex 'sardina' Mattia Santori.

Santori, consigliere comunale Pd a Bologna, si è presentato in aula con un vasetto di pesto alla genovese e uno con infiorescenze di cannabidiolo (Cbd), la cosiddetta cannabis legale, per contestare il recente inserimento di quest'ultima nel testo unico sugli stupefacenti.

E il centrodestra ligure si è rivoltato: tante le repliche offese che hanno chiesto a Santori di non tirare in ballo il pesto e infine mercoledì 20 settembre è arrivata anche quella di Bruzzone dall'aula di Montecitorio.

Anche il deputato del Carroccio, per il suo discorso, ha tirato fuori un vasetto di pesto: "Santori ha paragonato il pesto a una droga, noi liguri ci sentiamo offesi rispetto a questa affermazione. I liguri mangiano il pesto e non sono dei drogati. Dichiarazioni vergognose da cui il Pd non si è dissociato, né quello ligure né quello emiliano, anche la segretaria nazionale Elly Schlein è stata zitta".

L'intervento si chiude con l'invito di Bruzzone a "mangiare più pesto e a farsi meno canne. Intanto state tranquilli che noi liguri il pesto continueremo a mangiarlo" conclude intingendo un dito nel vasetto e portandolo alla bocca per assaggiare.

Santori, nel suo intervento a Bologna, aveva sottolineato che sia pesto sia cbd arrivano da aziende italiane con partita iva, che pagano tasse e dipendenti, lavorano nella filiera agricola, rischiano capitale, consumano energia e, come provocazione, ha aggiunto che in entrambi i barattoli ci sono ingredienti che contengono rischi per la salute. Per quanto riguarda il pesto, l'ex sardina si riferisce al fatto che sull'etichetta c'è scritto che "può contenere tracce di frutta con guscio, che per le persone allergiche può essere mortale, come gli zuccheri per le persone diabetiche".