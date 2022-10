VIDEO | Giampedrone ad Arenzano: "Entro la seconda settimana di novembre stop alla chiusura dell'Aurelia con l'allerta gialla"

La via Aurelia ad Arenzano in zona Pizzo, se tutto andrà bene, tornerà a rimanere aperta anche in caso di allerta meteo gialla entro la seconda settimana di novembre: questo è quanto emerso questa mattina nel corso di un sopralluogo dell'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone.

La strada, interessata da un'imponente frana nel 2016, rappresenta l'unico collegamento per auto tra levante e ponente, eccezion fatta per l'autostrada. È un'arteria importante poiché spesso - a causa di code in A10 per cantieri o incidenti - è l'unica per poter raggiungere Genova, e viceversa, ma dopo la frana è stata imposta la chiusura con allerta meteo arancione o rossa. A fine settembre, però, dopo un altro piccolo smottamento in zona, Anas ha emesso un'ordinanza che prevede la chiusura della strada anche con allerta meteo gialla: un incubo soprattutto in stagione autunnale, con il maltempo più frequente.

I lavori di disgaggio e la galleria paramassi

Ma quest'ultimo problema - condizioni meteo permettendo - verrà risolto dalla prossima settimana: Anas è al lavoro per il disgaggio del materiale ancora pericolante e la messa in sicurezza della parete con reti e barriere portate dall'elicottero: "Penso che questo traguardo - dice Giampedrone a GenovaToday - possa essere raggiunto entro la metà della prossima settimana, per poi avere, nella seconda settimana di novembre, la revoca dell'ordinanza di Anas. Ovviamente i lavori (da 2,9 milioni di euro circa, ndr) non si fermeranno e continuerà la posa di reti metalliche e la messa in sicurezza dell'intero versante".

Una volta finiti i lavori di disgaggio, il problema verrà poi affrontato alla radice, con una galleria paramassi lunga circa 150 metri: "Insieme a questi primi interventi di versante - continua Giampedrone - stiamo analizzando anche l'intervento principale, una galleria paramassi che ci consentirà di superare anche i vincoli imposti dal 2016 con allerta arancione e rossa. Questo è un intervento molto ampio in termini economici, 16 milioni di euro, la conferenza dei servizi si riunisce il 3 dicembre per approvare il progetto definitivo, e da lì definiremo i tempi e i modi per arrivare alla realizzazione di questo intervento importante". In sostanza, la galleria del Pizzo verrà prolungata con una struttura paramassi e verranno eseguite opere di regimentazione idraulica del versante, un intervento che riguarda il rio Giano che scorre sulla collina: i lavori dureranno circa due anni e verranno prese - promette Anas - tutte le misure necessarie per arrecare il minor disturbo sul fronte della viabilità, senza chiusure totali della strada (ma non si esclude il senso unico alternato in periodi diversi).

Gli altri interventi ad Arenzano

Sul territorio del Comune di Arenzano, Anas prevede anche altri interventi sul territorio come i rifacimenti del ponte del rio San Martino (1 milione di euro) e di Cantarena (1,8 milioni di euro), in cantiere da anni: "Adesso siamo vicini alla fase realizzativa - dice il sindaco Francesco Silvestrini - sono lavori molto importanti per il rischio idraulico e vanno fatti. Altri interventi in programma riguardano la rotatoria all'uscita della zona porto, poi un altro intervento atteso da molti è in zona Mulino per eliminare il divieto di svolta in via Clivio per chi arriva da Savona".

"Ringraziamo l’assessore Giampedrone e l’ingegner Barbara di Franco per aver lavorato in tempi ridottissimi per adottare le soluzioni per la messa in sicurezza delle pendici franose - commentano Silvestrini e l’assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità di Arenzano Matteo Rossi - in modo da superare entro i prossimi 7-10 giorni l’ordinanza di chiusura della via Aurelia in caso di allerta gialla con pioggia. Gli investimenti che nei prossimi anni interesseranno Arenzano sono il frutto di un lungo lavoro di collaborazione tra gli enti interessati e avranno ricadute positive sulla viabilità del ponente dell’Area Metropolitana e sulla messa in sicurezza del territorio".