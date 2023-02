VIDEO | 'Ti amo Genova', mille foto per il contest di San Valentino

Mille foto contrassegnate dall'hashtag #tiamogenova dal 1 febbraio sono state pubblicate su Facebook e Instagram e hanno così partecipato al contest di San Valentino, 'Ti amo Genova', organizzato dal Comune per promuovere le bellezze e le delizie della città, con l'obiettivo di condividere con i cittadini i momenti più belli delle loro storie d'amore.

Fino al 12 febbraio è stato possibile partecipare al contest, pubblicando, sui social, foto di luoghi che vi hanno fatto innamorare di Genova, o scatti di scorci, tramonti, e borghi, che, invece, vi hanno fatto innamorare a Genova, con la complicità della sua storia affascinante, del suo mare e dei panorami da togliere il fiato. E c'è stato spazio anche per i sapori e profumi della città, perché il contest prevedeva che, a far accendere la miccia dell'amore, potesse essere anche un piatto, o un cibo: un sorso di vino locale immortalato in un calice, o un boccone prelibato che racchiudesse insieme storia e tradizione.

Il contest prevedeva di scattare una foto di un luogo di Genova che vi ha fatto innamorare della città, o di quello scorcio dove avete incontrato l'amore, o di quel piatto della tradizione genovese, assaggiato con una persona speciale, che vi ha fatto inebriare; bisognava poi postare le foto con l'hashtag #tiamogenova sui canali social Facebook e Instagram e aggiungere una didascalia.

Alla fine, sono stati rintracciati centinaia di hashtag #tiamogenova con cui sono state pubblicate altrettante fotografie, accompagnate spesso da romantiche frasi, aneddoti e storie di viaggi e di incontri. "Ti amo Genova perché sei unica, perché hai tutto, ricca di fascino e piena di sorprese, con la sua storia e i suoi segreti"; "Amo Genova per le sue albe e i suoi infuocati tramonti"; "La prima volta che presi un treno da solo fu per venire a Genova a trovare un'amica e come scrisse Paul Valery, mi ci sento perduto e familiare, piccolo e straniero"; "Angolini nascosti, trofie al pesto e casette colorate, pranzetti in spiaggia anche a febbraio".

Il contest si è chiuso lo scorso 12 febbraio e le foto più belle sono state selezionate e raccolte per comporre, nel giorno di San Valentino, un video che l'amministrazione ha diffuso su tutti i suoi canali istituzionali.