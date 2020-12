VIDEO | Ambulanza nella morsa del traffico, se ne trova un'altra davanti

La giornata da incubo sulle autostrade liguri ha avuto ripercussioni anche sul traffico cittadino. Queste immagini sono state girate in via Pieragostini nella zona della Fiumara nel tardo pomeriggio di venerdì 4 dicembre 2020.

Come si può vedere, due ambulanze, provenienti da direzioni opposte, si sono incrociate in mezzo alla strada. Riuscire a passare non è stato facile. Ma se i due mezzi di soccorso sono riusciti a togliersi d'impaccio, per molti automobilisti c'è voluto ancora parecchio tempo prima di riuscire ad arrivare a destinazione.

