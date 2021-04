VIDEO | Il 10 aprile è il 169esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato

"Esserci sempre": è questo il motto del 169esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, ricorrenza celebrata il 10 aprile.

La Polizia di Stato, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvale, secondo dati aggiornati al mese di dicembre 2020, di una forza effettiva complessiva pari a 97.918 unità. La consistenza del personale che espleta funzioni di polizia (cosiddetti ruoli ordinari) è pari a 92.570 unità di cui 4.620 appartenenti alla carriera dei funzionari e al ruolo direttivo (100 dei quali commissari fre- quentatori di corso di formazione iniziale), 13.726 ispettori, 13.941 sovrintendenti, 60.283 assistenti/agenti (di cui 1.553 allievi agenti). La consistenza del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e professionale (comprensiva della carriera dei medici e del personale della Banda musicale della Polizia di Stato) è pari a 5.348 unità, di cui 860 appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici/medici e al ruolo direttivo tecnico (di cui 18 commissari tecnici psicologi frequentatori di corso di formazione iniziale), 648 ispettori tecnici/Banda musicale, 2.089 sovrintendenti tecnici e 1.751 assistenti/agenti tecnici (di cui 9 al- lievi agenti tecnici).

L’anniversario si celebra in forma simbolica e pertanto il Prefetto e il Questore della Provincia di Genova hanno reso il doveroso omaggio ai caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona presso la lapide commemorativa della Questura. Il Cappellano della Polizia di Stato reciterà una preghiera rivolta a tutti i caduti della Polizia che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della nostra collettività.

«La robusta dimensione professionale che caratterizza la Polizia di Stato, frutto di una tradizionale abnegazione e spirito di servizio, ha reso possibile fronteggiare, allo stesso tempo, le diverse minacce che caratterizzano un mondo sempre più interconnesso - dice il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese -. Mi riferisco, innanzi tutto, alla criminalità organizzata che, in questo contesto emergenziale, cerca di sottrarre risorse pubbliche ai circuiti dell’economia legale e guarda con interesse alle situazioni di sofferenza finanziaria per subentrare in attività economiche o assoggettare imprenditori e famiglie attraverso l’odioso fenomeno dell’usura. In parallelo, in presenza di una minaccia terroristica sempre incombente e che utilizza in maniera preponderante internet e i social network per alimentare la propria propaganda, il nostro sistema di sicurezza ha messo in campo una capillare e incisiva azione di prevenzione, a partire da un puntuale monitoraggio del web. L’attività di contrasto al terrorismo internazionale ha comportato l’espulsione, per motivi di sicurezza, complessivamente di 59 soggetti nel 2020 e di 21 soggetti nei primi mesi di quest’anno».

«Nel ripercorrere un anno della nostra attività, vedo dietro i numeri i volti dei colleghi che, nonostante le difficoltà personali e familiari dovute alla pandemia, nonostante le sofferenze della malattia che ha toccato talvolta loro stessi o i loro cari, hanno portato avanti il lavoro con dedizione, consci di non fare solo il proprio dovere ma di essere un punto di riferimento per i cittadini. A loro va la mia gratitudine» è il commento del capo della Polizia Lamberto Giannini.

L'attività della Polizia di Stato della Provincia di Genova

Negli ultimi 12 mesi, a Genova è stata registrata una diminuzione degli arresti (-10%, da 800 a 717) e un calo del 3,18% delle denunce. Incrementate dell'80% le sorveglianze speciali proposte, e addirittura del 450% gli avvisi orali. Incrementati anche del 116% gli ammonimenti, mentre lo stupefacente sequestrato è calato del 95% (da 581,1 kg a 30,91).

Tra le attività delle specialità negli ultimi 12 mesi, spicca un deciso aumento delle persone arrestate dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni (+333%, ovvero da 3 a 13 arresti), insieme a un aumento del 115% di perquisizioni per pedopornografia (da 27 a 58).