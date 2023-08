VIDEO | Omicidio Mahmoud, lo strazio dei genitori: "Si lamentava dei capi, chiediamo giustizia"

La famiglia del ragazzo - composta tra gli altri dalla madre, dal padre ipovedente e da una sorella con disabilità - abita in Egitto, a Fayyum, a circa 100 chilometri a sud del Cairo. E proprio per aiutare a pagare le cure per la sorella il giovane sarebbe partito da casa per andare a lavorare in Italia

Piangono, sono inconsolabili come lo è solo chi ha perso un figlio, ma hanno comunque la forza di tirare fuori la foto del loro Mahmoud per mostrarla di fronte alla telecamera dello smartphone, e di parlare per chiedere giustizia.

I genitori di Mahmoud Abdalla, il ragazzo barbaramente mutilato e ucciso, in un video diffuso sui social chiedono giustizia per il figlio, ricordando anche che lui stesso, negli ultimi mesi, si sarebbe lamentato dei suoi datori di lavoro dicendo che non lo pagavano abbastanza.

La famiglia del ragazzo - composta tra gli altri dalla madre, dal padre ipovedente e da una sorella con disabilità - abita in Egitto, a Fayyum, a circa 100 chilometri a sud del Cairo. E proprio per aiutare a pagare le cure per la sorella il giovane sarebbe partito da casa, nel 2020, per andare a cercare fortuna in Italia. Possibilmente trovando lavoro come barbiere, il suo sogno.

Invece Mahmoud è andato incontro alla morte: i suoi presunti assassini sarebbero proprio due barbieri, Mohamed Ali Abdelghani, 26 anni, detto Tito e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, 27, chiamato Bob. I due avrebbero fatto scempio del cadavere del 18enne, che voleva cambiare negozio, per dare un segnale a tutta la comunità di ragazzini arrivati in Italia che lavorano per loro nei diversi barber shop disseminati tra levante, centro e ponente.