VIDEO | "Estate in autostrada": la canzone dei genovesi Cugini della Corte tra ironia e attualità

Se le hit estive solitamente sono a base di mare, sole e vacanze, quella del duo genovese dei Cugini della Corte è a base di code in autostrada, tra ironia e attualità.

"Questa estate volevo andare al mare, ma mi abbronzo sulle autostrade": cantano così i Cugini della Corte nel loro ultimo singolo, "Estate in Autostrada": si tratta di un brano fresco con sonorità reggae, il cui tema richiama chiaramente ai disagi autostradali con protagonisti gli sfortunati viaggiatori bloccati sulle autostrade liguri. E in effetti chi vive nella nostra regione da anni parte presto e pieno di energia per poi trovare "al casello già un'auto in avaria" e tutto il resto tra lavori, cambi di corsia, code e altro. Nel frattempo lo stop ai cantieri entrato in vigore il 27 maggio durerà fino al 6 giugno. Verranno poi comunque rimossi nei weekend per arrivare, entro fine luglio, alla sospensione estiva fino a metà settembre.

Allora l'area di servizio finisce per diventare una spiaggia attrezzata, le piazzette di sosta dei solarium e all'interno della macchina si respira aria d' estate, sole e divertimento: certo, il tutto con un bel po' di fantasia.

Il testo:

Coda in autostrada

Un incubo perenne ovunque vada

Con la macchina bloccata in carreggiata

E la radio che conferma non passa nada

Coda in galleria

Questa sera torno presto è una bugia

Il viadotto è diventato casa mia

Faccio festa con il cambio di corsia

Una chitarra suona tra cantieri che

Sembrano finire mai

Ci metterai il doppio ovunque andrai

Parto presto sono pieno di energia

Ma al casello c'è già un auto in avaria

Questa estate volevo andare al mare

Ma mi abbronzo sulle autostrade

Gioco in spiaggia con un po' di fantasia

Isoradio che mi tiene compagnia

Sotto il sole pronto a navigare

Sull'asfalto delle autostrade

L'estate in autostrada

Estate in Autostrada

La mattina parto presto quando sorge il sole

Sono in coda sull'A7 passano le ore

Sale il calore e nella schiena il sudore

Non c'è momento peggiore

Sono già di malumore

Autogrill mangio qui

Faccio un pit stop

Il caffè la pipì

Dentro lo shop

Nel wc il rumore del phon

Ricordati la mancia usa sempre il bon ton

La benza e si parte

Ci metto meno per Marte

Che cosa ho fatto di male

È il purgatorio di Dante

Volevo solo viaggiare

Per fare un tuffo nel mare

Partire per ritornare

In mezzo coda e autostrade

Parto presto sono pieno di energia

Ma al casello c'è già un auto in avaria

Questa estate volevo andare al mare

Ma mi abbronzo sulle autostrade

Gioco in spiaggia con un po' di fantasia

Isoradio che mi tiene compagnia

Sotto il sole pronto a navigare

Sull'asfalto delle autostrade

Parto presto sono pieno di energia

Ma al casello c'è già un auto in avaria

Questa estate volevo andare al mare

Ma mi abbronzo sulle autostrade

Gioco in spiaggia con un po' di fantasia

Isoradio che mi tiene compagnia

Sotto il sole pronto a navigare

Sull'asfalto delle autostrade