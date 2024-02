VIDEO | Esselunga e la carota, ecco il nuovo spot girato a Genova

La carota non è l’unica protagonista del nuovo spot di Esselunga, terzo appuntamento del filone “Non c’è una spesa che non sia importante” andato in onda ieri sulle reti televisive. Ad accompagnare lo storytelling della pubblicità, oltre che l’ortaggio, sono gli scorci di Genova. Fanno da sfondo alla storia le case color pastello della spiaggia di Vernazzola, corso Italia, il mare ligure e il supermercato di via Piave. Oltre che la malinconica canzone composta dal cantautore genovese Gino Paoli insieme al maestro Peppe Vessicchio.

Dopo la discussa pesca e la romantica noce, “La carota” racconta la storia di una ragazza di circa vent’anni, Arianna, che una sera spiega al padre di aver deciso di andare a vivere da sola. Notizia alla quale il padre reagisce con spaesamento e rigidità e che spinge i genitori a ricreare un ricordo dell’infanzia di Arianna. Dopo aver comprato una carota al supermercato, il padre propone alla figlia un karaoke e, con il microfono-carota, proprio come quando sua figlia era piccola, si improvvisa cantante.

Lo spot sarà visibile fino al 10 febbraio, data della finale di Sanremo. Non è infatti un caso la scelta della canzone di Gino Paoli. “L’omaggio va alla canzone italiana, ma anche alla Liguria e in particolare a Genova, che è stata scelta come scenografia” precisa Esselunga presentando il cortometraggio diretto dal danese Sune Sorensen e prodotto da Indiana Production.