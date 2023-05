VIDEO | Tokyo, il genovese Edoardo Chiossone unico italiano nel cimitero degli stranieri

Nell'antico cimitero di Aoyama, a Tokyo, si trova una sezione dedicata agli stranieri illustri che hanno contribuito allo sviluppo del Giappone: qui riposa - unico italiano - il genovese Edoardo Chiossone.

Chiossone, che per l'esattezza era nato ad Arenzano, non è un nome sconosciuto ai cittadini di Genova: a lui è stato intitolato il museo d'Arte Orientale di villetta Di Negro, tappa nota agli italiani che lavorano in Giappone nell'ambito del turismo, e che ne hanno studiato storia e cultura.

"Lasciati a riposare qui, nella sezione stranieri del cimitero di Aoyama - è scritto all'ingresso - ci sono uomini e donne che sono venuti in Giappone tra il 19esimo e gli inizi del 20esimo secolo. Molti di loro hanno ricoperto ruoli fondamentali e hanno contribuito in maniera incisiva alla modernizzazione del Giappone. Abbiamo eretto questo monumento per commemorare i loro successi e assicurarci che la loro memoria sia tramandata ai posteri".

Edoardo Chiossone, nato ad Arenzano nel 1833, era un incisore che, dopo aver ricevuto incarichi in Italia, Inghilterra e Germania, fu invitato come oyatoi gaikokujin (consulente straniero specializzato in un determinato campo) a ricoprire il ruolo di direttore dell'Officina Carte e Valori del Ministero delle Finanze giapponese. Arrivò a Tokyo nel 1875 e prestò servizio sino al 1891. Qui incise più di 500 lastre di francobolli, banconote, titoli di stato e bolli di monopolio. Produsse anche innumerevoli dipinti per rassegne, raffiguranti spesso l'imperatore Meiji e l'imperatrice Shoken, statisti, diplomatici, cortigiani, ministri e altri personaggi. Rimase in Giappone anche dopo aver smesso di lavorare, e a Tokyo morì nel 1898: nel suo testamento, donò le opere di sua proprietà al Comune di Genova, che le impiegò per realizzare il museo d'Arte Orientale.

Tra le curiosità, il cugino di Edoardo Chiossone era David Chiossone, altra figura nota in quanto fondatore nel 1868 dell'Istituto per i ciechi.

"In occasione dell'anno dell'Italia in Giappone 2001-2002 - si legge su un cartello accanto alla lapide di Chiossone - l'Ambasciata d'Italia, la fondazione Italia in Giappone e la Insatsu Cheyokai onorano la memoria di Edoardo Chiossone, incisore italiano invitato in Giappone nel 1875 dall'Officina carte valori del Ministero delle Finanze. Valente tecnico e insigne artista, contribuì allo sviluppo dell'arte della stampa in Giappone e all'amicizia tra i due paesi".