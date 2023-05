VIDEO | Dromedario vero al funerale della Samp: "Non sparate botti" ma c'è chi non ascolta

Alla fine il cammello, anzi il dromedario (vero) è arrivato sul serio al "funerale" della Sampdoria, manifestazione organizzata venerdì sera dai tifosi rossoblu nell'ambito della festa dopo la partita Genoa-Bari, con il Grifone già promosso.

Come si sente nel video, nonostante alcuni manifestanti col megafono avessero chiesto ufficialmente di non usare bombe carta o petardi, per non spaventare l'animale, non tutti hanno dato retta alle indicazioni. Sgomento da parte dell'assessore comunale agli Animali Francesca Corso: "Assurdo che siano stati utilizzati animali che tra l'altro non c'entrano nulla con l'ambiente urbano, e che subiranno uno shock in questo turbinio"

