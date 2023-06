VIDEO | Il bancomat non gli rende la tessera e lui lo distrugge

Con un martello artigianale, che ad alcuni passanti è sembrato un crocifisso, ha mandato in frantumi il vetro di un bancomat a Rapallo dopo che lo sportello automatico non gli ha restituito la tessera.

Alcuni passanti hanno assistito divertiti alla scena e qualcuno ha preso in mano lo smartphone e ha filmato quello che stava accadendo. Il video è apparso sui social nel pomeriggio di giovedì 15 giugno 2023 ed è diventato subito virale.

Lo sportello automatico è stato danneggiato in modo serio, come si può vedere dalla foto. L'attrezzo utilizzato, per quanto singolare, pare essere un martello.

I carabinieri attendono la denuncia da parte dell'istituto bancario per procedere nei confronti dell'uomo, le cui condizioni psicofisiche restano da accertare.