VIDEO | Scalinata in mtb a tutta velocità per un nuovo spot

In totale è lunga quasi 90 metri e per verificarlo basta misurare sulle mappe satellitari che si trovano online. Anche una nota azienda di bevande energetiche si è resa conto che Genova, con i suoi saliscendi, poteva fare da set ideale per uno spot.

E così la scalinata che collega le vie Ausonia e Strozzi a Castelletto si è trasformata in un tracciato ideale per una discesa a rotta di collo in mtb. In caso di necessità era pronta un'ambulanza, ma, come si vede nel video, il personale ha vissuto momenti assolutamente tranquilli.

Il biker, seguito dal suo fedele drone, in un batter d'occhio atterra, è proprio il caso di dire, in via Strozzi e festeggia la discesa con un monoruota di diverse decine di metri.

Insomma, dagli sport estremi, alle serie tv, ancora una volta Genova conferma la sua attrattività per corto e lungometraggi. Vale la pena ricordare che il protagonista del video è un biker professionista, che fa sembrare tutto facile. Ma così non è, quindi lasciamo queste imprese a chi è in grado di compierle in sicurezza (video di Stefania Leardi, pubblicati sulla pagina Facebook Sei di Genova Castelletto se..).