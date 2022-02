VIDEO | Trovata discarica a cielo aperto vicino al rio Torbella

Una discarica a cielo aperto vicino al letto del rio Torbella: questa è la sgradevole sorpresa che si è trovata davanti agli occhi una lettrice di GenovaToday che ha deciso di segnalare il caso ai media.

Durante una passeggiata, ha raccontato la cittadina, si è imbattuta in questa zona piena di rifiuti di ogni tipo: latte, plastica, carta, tutto buttato insieme in un'area verde nei pressi di Rivarolo, tra il cavalcavia e il cimitero.

Non si può fare altro, al momento, se non attendere il personale di Amiu per la pulizia dell'area.