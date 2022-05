VIDEO | Bimbi disabili in attesa di cure, il ministro Speranza raccoglie le loro istanze

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, lunedì 16 maggio era a Genova per un evento di campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Ariel Dello Strologo. Speranza ha incontrato alla sala Cap Marco Macrì, genitore di un bimbo disabile, che a ottobre aveva organizzato una manifestazione in piazza De Ferrari, sotto la sede della Regione, per protestare contro le liste di attesa per le terapie di riabilitazione.

"Dopo aver consegnato la Pec irrisposta di dicembre - spiega Macrì - e aver consegnato il sistema bambino adolescente adulto, ho potuto ascoltare il ministro che ha descritto una città migliore se le persone sono curate e una città dove il sociale e il sanitario, ad oggi divisi per capitolati spesa e per competenze comunali e regionali, mentre nella realtà siano dipendenti e non possano continuare a essere affrontati in modo disgiunto".

"Indiscutibile è che se al centro non torna la persona, il pensiero del ministro non si delinea localmente e le situazioni di criticità perdureranno. È incoraggiante però l'ascolto che il ministro ha dimostrato verso le fragilità liguri. Noi genitori speriamo in una disamina attenta del sistema bambino adolescente adulto e delle linee guida alla Regione e al Comune da parte del ministro per risolvere l'indegna situazione in cui siamo", conclude.

