VIDEO | Pedana guasta, disabile costretto a buttarsi giù dal bus per scendere

Ogni volta, in occasione dei vari scioperi che interessano il trasporto pubblico locale, leggiamo che "il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap". Dunque sembrerebbe che, anche in occasione delle varie proteste indette dai sindacati, l'azienda riservi un'attenzione particolare ai suoi passeggeri più fragili.

La realtà però è un'altra, come dimostra un video, postato sul suo profilo social da Dario Dongo, disabile e attivista, che da anni si batte contro le barriere architettoniche. La frase che accompagna il video è un'accusa nei confronti dell'azienda: "Grazie ai delinquenti di Amt, in caso di disabilità o fragilità ci si attacca al tram. Tre anni di denunce servite a nulla, stessi bus con pedane rotte".

"Questa è la situazione che si vive quotidianamente - dichiara Roberto Piccardo, dirigente Ugl Fna -, abbiamo posto il problema ad Amt e non solo, nessuna risposta. Questo è quello che succede quando si sottovalutano i problemi e non si affrontano. Noi avevamo fatto una dichiarazione sulla difficoltà che hanno i disabili a causa dei marciapiedi non a norma, delle pedane dei bus con modalità di accesso dubbie, ma non siamo stati ascoltati".