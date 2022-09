VIDEO | Disabile issato a braccia sull'autobus perché la pedana è guasta

"Nella giornata di martedì 20 settembre ho esposto ai capigruppo in consiglio comunale le problematiche dei disabili motori sensoriali e cognitivi, rientro a lavoro e ricevo questo video - racconta Marco Macrì, pompiere e portavoce delle famiglie con bimbi disabili in attesa di cure convenzionate -. L'ennesimo disabile che non può accedere al servizio pubblico, issato a braccia sul bus nella speranza che ci siano cittadini di buon cuore che lo aiutino a scendere dove deve scendere".

"Sono stanco di dover rimbrottare l'amministrazione pubblica locale per questa poca sensibilità - prosegue Macrì -. In Italia più della metà dei disabili deve ricorrere ad auto con conducente o accompagnatore perché non si fa attenzione al funzionamento degli ausili per chi una handicap".

"Se si vuole una Genova più green occorre innanzitutto rendere fruibili i mezzi pubblici. Un cittadino disabile non deve essere un cittadino di serie B. Deve poter circolare per Genova, è un suo diritto costituzionale (articolo 16)", conclude il pompiere.

Come detto all'inizio, il video è stato girato nel pomeriggio di martedì 20 settembre in val Bisagno.

