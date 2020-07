VIDEO | Nuovo ponte, la diretta del concerto tributo a chi l'ha costruito

Il nuovo ponte di Genova, ribattezzato San Giorgio, sta per essere inaugurato, per poi aprire al transito, e questa sera, dalle 19.30, prendono il via gli eventi per celebrare la fine dei lavori.

Il concerto per il Nuovo Ponte di Genova dell'Accademia di Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Pappano, promosso da Webuild e Fincantieri e organizzato da Webuild, si può seguire qui a partire dalle 19.30.

«Nel ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi - dicono gli organizzatori dell'evento - e per rendere tributo al lavoro di tutte le persone che hanno completato il nuovo Ponte di Genova. Un concerto dedicato alla forza del lavoro e a tutti coloro che hanno dedicato impegno e passione nella costruzione del nuovo Ponte, creando un modello unico di ispirazione per la ripresa intera dell’Italia, con una ricostruzione in tempi record».