VIDEO | Demolizione dighe Begato, Toti: "Risanamento di una ferita sociale"

“L’iniziativa la cui prima fase è stata conclusa in anticipo sui tempi è nata non appena ci siamo insediati e faceva parte del nostro programma di governo – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Un progetto molto significativo a cui ci siamo dedicati con grande impegno, insieme al Comune di Genova, nella convinzione della necessità di ‘bonificare’ un quartiere e recuperarlo alla piena vivibilità. Oggi possiamo dire che abbiamo concluso la prima fase e che possiamo partire con la seconda che prevede la realizzazione di una nuova edilizia ambientalmente compatibile, grazie al recupero di 47 alloggi preesistenti, collocati in via Checov. Un nuovo modello di green city che prevede la costruzione sulle fondamenta di quanto già esistente, riconvertendo ad area verde una buona parte della zona”.