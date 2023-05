VIDEO | Cucciola abbandonata in un trasportino su un prato (a 300 metri dal canile)

Era stata abbandonata in un trasportino su un prato, a 300 metri dall'ingresso del canile di Monte Contessa: per fortuna la protagonista, una povera cucciola di pitbull di nemmeno tre mesi, è stata trovata da una signora di passaggio. Dopo essersi accorta per puro caso del cane, ha chiesto aiuto all'operatore Enpa Gian Lorenzo Termanini.

Sul posto sono arrivati anche i volontari della Croce Gialla per soccorrere la cagnolina, lasciata senza cibo né acqua. Appena qualche passo in più, e chi l'ha abbandonata avrebbe potuto consegnarla al personale del canile in tutta sicurezza, tutelando il suo benessere. Invece, è stato scelto l'abbandono su un prato, rinchiusa in un trasportino senza il minimo per poter sopravvivere.

Adesso la cucciola entrerà in canile dove sarà visitata e posta in isolamento obbligatorio prima di essere messa in adozione. È stata allertata la polizia locale per cercare - grazie al circuito di videosorveglianza cittadino - di individuare l'autore del gesto e il mezzo con cui si è spostato.

Secondo una recente sentenza della Cassazione n. 49471/2022 lasciare il cane davanti al canile è reato di abbandono.