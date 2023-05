VIDEO | Crolla tutto l'hotel di Moneglia in ristrutturazione

Resta solo la montagna di detriti dell'hotel Maggiore di Moneglia. Dopo il cedimento parziale dello scorso 13 maggio, ieri pomeriggio, sotto la benna della gru che stava demolendo pian piano l'edificio è crollato tutto.

Stupore da parte dei bagnanti che dalla spiaggia hanno assistito alla scena, alcuni si sono allontanati di corsa dalle cabine per il polverone sollevato dallo schianto a terra della struttura.

Il palazzo era stato messo sotto sequestro dalla procura che aveva aperto un fascicolo per crollo colposo poi, nei giorni scorsi, il via ai sigilli e l'inizio dei lavori di messa in sicurezza dell'area. Nessun ferito, fortunatamente, nell'incidente ma sette persone, residenti in case vicine, erano rimasta sfollate.